«Лело - Сильная Грузия» призывает власти временно отменить акцизный налог на топливо

05.09.2026 16:14





Прекратите обманывать граждан! Возьмите ответственность за годовую ложь, которая сделала грузинский народ беднее, и временно отмените акцизный налог на топливо! - так к властям «Грузинской мечты» обратился один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.



Однако при этом он отметил, что власти не примут это решение, поскольку их не беспокоят интересы грузинского народа и его обнищание, и что это власть, которая «тонет в российских деньгах, коррупции и золотых слитках».



«Сегодня мы хотим еще раз показать очень конкретные факты того, как «Грузинскую мечту» не интересуют и не беспокоят проблемы граждан Грузии и грузинского народа, как «Грузинская мечта» тонет в чёрных деньгах, коррупции и золотых слитках, а параллельно граждане Грузии с каждым месяцем беднеют.



В данном конкретном случае мы коснёмся катастрофического подорожания бензина и дизельного топлива в Грузии, которое продолжается уже несколько месяцев, несмотря на абсолютно лживые и аферистические обещания Кобахидзе.



Только за последнюю неделю, на примере конкретных торговых сетей, приведу следующие катастрофические цифры: в сети Socar цена дизельного топлива Euro 5 выросла на 14 тетри и составила 4,34 лари; в Wissol дизель энерджи подорожал на 8 тетри и стоит 4,45 лари; в сети Gulf еврорегуляр подорожал на 6 тетри и стоит 3,75 лари; в Gulf G-Force Premium также подорожал на 6 тетри и стоит 3,93 лари.



Кроме того, согласно данным, опубликованным «Сакстатом», а никаким конспирологическим цифрам, как это любят в «Мечте», в сумме за последний 1 год дизель подорожал на 39%, а бензин - на 23%.



С такими цифрами мы встречаем сентябрь, месяц урожая, когда каждый четвёртый гражданин в Грузии, занятый в сельском хозяйстве, сейчас должен собрать урожай и фактически жить на эти доходы в течение всего года. Это катастрофические цифры и катастрофическая ситуация, и полная безответственность со стороны премьер-министра Грузии, который 23 декабря 2025 года пообещал нам, что в Грузии абсолютно всё подешевеет. После этого коммунальные платежи выросли вдвое, цена на топливо катастрофически увеличилась, а абсолютно все продукты питания дорожали каждый месяц.



Напомним, что это власть, которая в 2012 году пришла с обещанием вдвое снизить цены на топливо, а в 2017 году, спустя 5 лет, вдвое повысила акциз на топливо.



Сегодня мы слышим о тяжёлой и кризисной ситуации из-за конфликта в Иране и перебоев с судоходством в Ормузском проливе, что во многих странах остро стоит вопрос поставок топлива, и Грузия также должна адекватно ответить на этот кризис, как многие страны мира. Путь решения этого кризиса - возвращение акцизного налога на топливо к уровню 2017 года, что напрямую снизит его стоимость. Так поступили многие страны, в том числе Италия, Португалия, Польша, Вьетнам, Австралия и другие.



Снижение акциза вдвое напрямую повлияет на снижение цен на топливо, а также поможет каждому четвёртому грузину, занятому в сельском хозяйстве, который не будет вынужден собирать урожай на фоне таких катастрофических цифр. Кроме того, это станет поводом для снижения цен абсолютно на все продукты и услуги, поскольку стоимость топлива влияет на все услуги и продукты, которыми мы пользуемся», - заявил Тазо Датунашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





