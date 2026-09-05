Грузия воздержалась при голосовании в ООН по вопросу изменения карты мира

05.09.2026 16:25





4 сентября 164 государства поддержали резолюцию, предусматривающую замену так называемой проекции Меркатора, применявшейся с XVI века, на модель, созданную в 2018 году.



США оказались единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Еще шесть государств — Украина, Молдова, Грузия, Сербия, Литва и Эстония — воздержались.



Как поясняют специалисты, в проекции Меркатора размеры континентов по мере удаления от экватора значительно увеличиваются и искажаются в сторону преувеличения. В результате масштабы Африки выглядят заниженными по сравнению с такими территориями, как Россия, Канада и Гренландия.



Реформу активно поддерживает Африканский союз, заявивший, что искажения на карте привели к «символическому принижению» континента в глазах всего мира.



Руководивший переговорами представитель Того подчеркнул: голосование в ООН подтвердило, что проекция Меркатора оказала «долгосрочное когнитивное, образовательное, культурное, геополитическое и социально-экономическое воздействие, повлекшее за собой резкое сокращение воспринимаемых размеров Африки и других регионов мира в глобальном коллективном сознании».



Непропорциональность ширины Африки и России в проекции Меркатора



Резолюция ООН не обязывает государства отказываться от старой карты, однако призывает правительства, учебные заведения, международные организации и технологических гигантов перейти на проекцию Equal Earth 2018 года, которая более достоверно передает реальные площади государств.



Фламандский картограф Герард Меркатор разработал свою карту в 1569 году для облегчения навигации мореплавателей: направления на ней отображались прямыми линиями, соответствующими курсу по компасу. Эта карта оставалась общемировым стандартом почти пять веков.



Однако при таком методе отображения Земли континенты по мере удаления от экватора кажутся значительно крупнее. Визуально Гренландия выглядит сопоставимой по размеру с Африкой, хотя в действительности эта принадлежащая Дании территория меньше африканского континента в 14 раз.



Министр иностранных дел Того Робер Дюссе отметил: «Карта никогда не бывает нейтральной. Она формирует мировоззрение, влияет на восприятие роли народов и континентов в мире и способна — порой с самых ранних школьных лет — закреплять представления, далекие от географической реальности».



Ряд критиков также указывает, что проекция Герарда Меркатора способствовала закреплению колониального мышления, преуменьшая масштабы африканских стран и зрительно завышая размеры Европы, Северной Америки и других северных регионов.



Накануне голосования 4 сентября проект резолюции поддержал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Некоторые эксперты сочли такую позицию попыткой Парижа укрепить влияние среди своих бывших колоний.



«Мы откажемся от проекции Меркатора и отдадим предпочтение адаптированным под конкретные задачи картографическим изображениям, которые точнее передают реальную площадь территорий и соответствуют рекомендациям картографов и ученых», — резюмировал французский министр.





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