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Кобахидзе: Сегодня в истории грузинской авиации открыта новая страница


05.09.2026   19:48


Сегодня в истории грузинской авиации открыта новая страница – это масштабный инфраструктурный проект – »Авиационный поселок Амбассадор». Данный проект превратит Каджрети в центр притяжения для малой авиации и авиационного туризма в регионе, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своей речи на открытии авиационного поселка »Амбассадор».

По словам премьер-министра, инвестиционный проект стоимостью в 15 миллионов долларов внесет значительный вклад в укрепление местной экономики и полноценное освоение туристического потенциала.

«Это многофункциональное пространство площадью 16 гектаров с высококлассным аэродромом, академией полетов международного уровня, авиационным клубом и жилым комплексом для авиационных вилл. Вся эта инфраструктура в целом создает очень интересное пространство. Это значительно стимулирует местную экономику и туристический потенциал», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Глава правительства поблагодарил экипаж из 30 европейских пилотов, прибывших в Грузию. По его словам, их прибытие еще раз подтверждает, какое достойное место Грузия занимает на международной авиационной карте.


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