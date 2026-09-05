Кобахидзе: Сегодня в истории грузинской авиации открыта новая страница

05.09.2026 19:48





Сегодня в истории грузинской авиации открыта новая страница – это масштабный инфраструктурный проект – »Авиационный поселок Амбассадор». Данный проект превратит Каджрети в центр притяжения для малой авиации и авиационного туризма в регионе, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своей речи на открытии авиационного поселка »Амбассадор».



По словам премьер-министра, инвестиционный проект стоимостью в 15 миллионов долларов внесет значительный вклад в укрепление местной экономики и полноценное освоение туристического потенциала.



«Это многофункциональное пространство площадью 16 гектаров с высококлассным аэродромом, академией полетов международного уровня, авиационным клубом и жилым комплексом для авиационных вилл. Вся эта инфраструктура в целом создает очень интересное пространство. Это значительно стимулирует местную экономику и туристический потенциал», – сказал Ираклий Кобахидзе.



Глава правительства поблагодарил экипаж из 30 европейских пилотов, прибывших в Грузию. По его словам, их прибытие еще раз подтверждает, какое достойное место Грузия занимает на международной авиационной карте.







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