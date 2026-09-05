Кобахидзе: Мы должны сделать все, чтобы ускорить процесс восстановления доверия

05.09.2026 20:00





»Мы должны сделать все, чтобы ускорить процесс восстановления доверия. Для этого есть соответствующие общие ресурсы. Как бы иностранные агенты ни пытались помешать этому процессу, мы должны сделать максимум в данном направлении», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, у государства есть четкая политика в этом направлении.



«У государства есть четкая политика, у нас утверждена политика в этом направлении, в том числе принято законодательство, которое называется «Шаг к лучшему будущему». Это законодательство было принято несколько лет назад и предусматривает конкретные шаги, в том числе в интересах населения, проживающего в Абхазии, — обеспечение их медицинским обслуживанием и так далее. И те же шаги, которые были предприняты в связи с обеспечением топливом, естественно, также направлены на восстановление доверия.



Однако вы видите развернутую кампанию против всего этого. У иностранных агентур есть своя задача — препятствовать восстановлению доверия, у нас есть своя задача — наоборот, способствовать восстановлению доверия. Конечно, наша политика в этом направлении будет полностью последовательной и принципиальной», — отметил премьер-министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





