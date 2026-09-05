Кобахидзе: Заявление Георгия Барамидзе было абсолютно отвратительным

05.09.2026 20:38





«Заявление Георгия Барамидзе было абсолютно отвратительным. Своими постыдными и лживыми заявлениями он затронул всё грузинское — грузинскую культуру, грузинскую человечность, нашу цивилизованность. Это постыдно», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, подобная ложь не может иметь никакого объяснения и демонстрирует лицо коллективного «Нацдвижения».



«Со стороны коллективного «Нацдвижения» прозвучали некоторые негативные комментарии в связи с Барамидзе, но в целом посмотрите на общее отношение коллективного «Нацдвижения» к заявлению Барамидзе, а также на то, как этот вопрос освещают их партийные телеканалы — полное игнорирование. Барамидзе сделал постыдное заявление, и ни один партийный телеканал не осмеливается дать этому достойную оценку. Почему? Потому что эти телеканалы тоже являются обычной партийной агентурой, они также следуют внешним указаниям», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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