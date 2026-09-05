Кобахидзе: Единственное государство и сторона, оккупировавшая территорию Грузии, Российская Федерация

05.09.2026 20:40





«Единственное государство и единственная сторона, которая осуществила оккупацию территорий Грузии, — это, естественно, Российская Федерация. Это очень сухой факт», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам главы правительства, Российская Федерация осуществила оккупацию 20% территории Грузии, что стало преступлением против грузинского государства.



«Что касается оккупации, здесь всё абсолютно ясно. По этому поводу делается множество заявлений, и этот вопрос уже не требует дополнительных пояснений. Конечно, Российская Федерация осуществила оккупацию 20% территории Грузии, что было преступлением против грузинского государства и нашего народа. Это совершенно очевидное преступление, совершённое против грузинского государства и грузинского народа. Это была оккупация, а затем последовало так называемое признание», — заявил Ираклий Кобахидзе.







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