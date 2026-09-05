Кобахидзе еще раз обвинил «Дип стейт» в искусственном разжигании русофобии «с использованием собственной агентуры»

05.09.2026 20:37





«На примере Грузии наглядно видно, что радикальные антироссийские настроения являются ложными, что подтверждается и конкретными фактами», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в администрации правительства.



По словам главы правительства, всё это является планом «Дип стейта» по искусственному разжиганию русофобии в Грузии с использованием собственной агентуры.



«Думаю, общество должно знать, чему служит план «Дип стейта» по искусственному разжиганию русофобии в Грузии с использованием собственной агентуры. Власти Грузии неоднократно отмечали, что с начала войны в Украине в 2022 году глобальная партия войны делала всё для того, чтобы наша страна стала участником этого конфликта и чтобы в Грузии был открыт второй фронт. Именно это было тем «окном возможностей», которое ставило нашу страну и народ перед экзистенциальной угрозой.



Требование открыть второй фронт в Грузии вскоре сопровождалось директивами о присоединении к санкциям, введённым против России, что было направлено на разрушение грузинской экономики.



Именно из-за отказа грузинских властей выполнять эти требования, проведения суверенной политики и действий исходя из государственных интересов наша страна стала мишенью европейской бюрократии и западных лидеров, действующих через неформальные олигархические силы.



В этом процессе различные страны, которые однозначно управляются «глубинным государством», в том числе предыдущая администрация США — администрация Байдена, задействовали все механизмы давления: санкции были введены против высокопоставленных представителей грузинских властей, почётного председателя правящей партии господина Бидзины Иванишвили, грузинских судей, высокопоставленных сотрудников полиции, физических лиц и других.



Для давления на власти также использовалась заявленная Грузией цель стать полноправным членом Евросоюза. После того как и это не привело к желаемому для них результату, поскольку правящую партию, пользующуюся поддержкой населения Грузии, не удалось подчинить, они пытаются с помощью своей агентуры втянуть Грузию в новую провокацию.



Это качественно новый этап штурма, направленного против Грузии, грузинского народа и его суверенитета, который развивается синхронно по нескольким направлениям. Именно информирование общества об этом новом этапе атаки, начатой против нашей страны, является моей сегодняшней целью», — заявил Кобахидзе.







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