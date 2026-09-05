Кобахидзе: Российская власть проводила политику, которая привела к оккупации территорий

05.09.2026 20:05





«Когда люди пытаются перенести политику на отношения между народами, это просто сознательный шаг против национальных интересов собственной страны», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.



Как отметил глава правительства, перенос политики на народ является самым абсурдным поступком, который только можно совершить, и именно этим занимаются иностранные агенты и партийный актив.



«Для меня приемлема только одна позиция — прежде всего необходимо отделять друг от друга политику, которую проводит конкретное правительство и которая привела к оккупации наших территорий. Российские власти проводили политику, которая в конечном итоге привела к оккупации территорий. У нас в связи с этим очень жёсткая позиция, и она выражается в конкретных жёстких политических шагах.



Что касается русского народа, в том числе российских туристов, русской культуры и так далее, то когда люди пытаются перенести политику на отношения между народами, это просто сознательный шаг против национальных интересов собственной страны.



В своё время, когда мы проводили брифинги по поводу русофобии, в том числе в 2022 году нам пришлось провести не один такой брифинг. Выходили ваши представители и говорили, что ксенофобия в отношении русских — это хорошо и правильно, потому что, мол, каждый русский является оккупантом. Они так и говорили.



Помню, когда я был ребёнком, в 1980-е годы, мировая война закончилась уже 40 лет назад. Но немцев считали плохими людьми — не Гитлера и не правительство Германии, а именно немцев считали плохими людьми.



Когда Советский Союз предпринимал конкретные шаги, например оккупировал Венгрию, Чехословакию, тогда и там могли считать советский народ плохим народом, в том числе могли считать плохими людьми и грузин.



Перенос политики на народ — самое абсурдное, что можно сделать. Этим занимаетесь вы — иностранная агентура, партийный актив. Вы пытаетесь перенести на русский народ ту тяжелейшую политическую реальность, которая сложилась, в том числе из-за преступления, совершённого Российской Федерацией в виде оккупации», — заявил премьер-министр.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





