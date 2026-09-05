Кобахидзе: В 2022 году они трижды пытались разжечь русофобскую кампанию

05.09.2026 20:07





«В 2022 году трижды пытались разжечь русофобскую кампанию, но не смогли, потому что русофобия так же чужда грузинской культуре, как и ксенофобия. Затем это продолжилось, и мы видим новую волну: за границей — покровители, внутри страны — агенты. Все вместе пытаются разжечь эту кампанию в нашей стране», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, это скоординированная попытка, и заявление Барамидзе полностью вписывается в этот контекст.



«Заявление Барамидзе абсолютно вписывается в этот контекст и не может рассматриваться как случайное событие. Когда Барамидзе говорит подобные вещи, затрагивает вопрос 35-летней давности и позволяет себе такую ложь, это, естественно, также должно быть частью этой координации.



Когда мы видим, как иностранные агенты, например, ходят по пляжу в Батуми с русофобскими заявлениями, баннерами и посланиями, конечно, это тоже результат этой координации. Мы знаем, что существуют иностранные агенты, они ходят с баннерами по пляжу в Батуми и непосредственно обращаются к туристам, после чего на основании всего этого ту же кампанию проводят всё те же агенты — политики, партийный актив, партийные телеканалы. Они скоординированно поддерживают эту русофобскую кампанию.



Это результат координации как извне страны, так и внутри неё. За границей — покровители, внутри — агенты, и все вместе пытаются разжечь эту кампанию в нашей стране», — отметил Кобахидзе.



По его словам, то же самое происходило в 2022 году, когда не удалось добиться открытия второго фронта в Грузии. Глава правительства отметил, что в 2022 году трижды предпринимались попытки разжечь русофобскую кампанию.



«Раньше было то же самое, в 2022 году, когда к нам пришли и потребовали открыть второй фронт, на что получили отказ. Затем они перешли к относительно более косвенным требованиям — это были введение санкций и отправка добровольцев для участия в боевых действиях.



Когда и таким образом они не смогли добиться результата, затем появился вопрос Евросоюза, который они пытались использовать для шантажа. Не смогли использовать и это, поскольку общество проявило мудрость в отношении всего происходящего. После этого только за один 2022 год последовали три русофобские кампании.



В этих кампаниях непосредственно был задействован весь актив, иностранные агенты, в том числе партийный актив; политики напрямую участвовали в разжигании русофобской кампании. Эти кампании в первую очередь были направлены против туристов. Русского туриста как такового представляли в качестве угрозы.



В этом участвовали политики, так называемые НПО, партийный актив, тогдашний президент Саломе Зурабишвили и партийные телеканалы. Трижды пытались разжечь русофобскую кампанию, но не смогли, потому что русофобия так же чужда грузинской культуре, как и ксенофобия.



Но вся агентура, «Национальное движение» со своими партиями-сателлитами, «Ахали», «Лело» и другими партиями, существовавшими в тот период, была в этом задействована. Также участвовали НПО, весь актив, политические активисты и партийные телеканалы. То есть только в 2022 году было три русофобские кампании, после чего это продолжилось, и теперь мы видим новую волну», — заявил Кобахидзе.







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