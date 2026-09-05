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Кобахидзе назначил Левана Зауташвили государственным представителем в регионе Мцхета-Мтианети


05.09.2026   19:50


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Левана Зауташвили государственным представителем в регионе Мцхета-Мтианети.

По сообщению Администрации правительства, Кобахидзе пожелал Левану Зауташвили успехов и подчеркнул особую важность эффективной реализации текущих проектов в регионе.

Ранее Леван Зауташвили занимал должность первого заместителя министра регионального развития Грузии.


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