Кобахидзе назначил Левана Зауташвили государственным представителем в регионе Мцхета-Мтианети

05.09.2026 19:50





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Левана Зауташвили государственным представителем в регионе Мцхета-Мтианети.



По сообщению Администрации правительства, Кобахидзе пожелал Левану Зауташвили успехов и подчеркнул особую важность эффективной реализации текущих проектов в регионе.



Ранее Леван Зауташвили занимал должность первого заместителя министра регионального развития Грузии.







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