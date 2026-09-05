Кобахидзе: Наша цель — максимально беречь наш туризм, один из важнейших секторов нашей экономики

05.09.2026 19:52





«Мы должны быть осторожны во всём. Наша цель — максимально беречь наш туризм», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



По словам главы правительства, туризм является одним из важных секторов экономики Грузии.



«У нас и так были сложности в сфере туризма, когда на Ближнем Востоке начался конфликт. Естественно, сократился поток туристов с Ближнего Востока, из арабских стран, Израиля, и теперь они хотят искусственно создать проблему в отношениях с Россией, в отношении российских туристов, но у них это не получится.



Мы должны быть осторожны. Если мы не будем действовать, они могут добиться успеха. Задействован большой ресурс — за границей покровители, внутри страны иностранные агенты, партии, партийный актив, партийные телеканалы — все участвуют в разжигании русофобской кампании.



Однако если мы встанем так же твёрдо, как в своё время в 2022 году, когда от нас требовали открыть второй фронт, ввести санкции, отправить добровольцев для участия в боевых действиях, когда проводились русофобские кампании, и тогда общество проявило себя на высоте, они ничего не смогли добиться.



И сейчас, если мы все вместе встанем, если общество проявит себя на высоте, эти кампании не смогут добиться своего результата», — заявил премьер-министр.







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