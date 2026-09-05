Кобахидзе: Население Абхазии, как грузинская, так и абхазская части, – это наше население

05.09.2026 19:57





«Благодаря нам была решена важная гуманитарная проблема в Абхазии, что в конечном итоге будет очевидно для всех. Соответственно, мы можем быть абсолютно уверены, что такие шаги способствуют восстановлению доверия», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о ввозе топлива на территорию Абхазии.



По словам главы правительства, инициатива исходила с оккупированных территорий, после чего бизнес обратился к властям, и правительство приняло решение поддержать эту инициативу.



«Единственным мотивом, по которому мы приняли поддерживающее решение, было именно стремление к восстановлению доверия. Все было сделано в рамках закона «Об оккупации». Мы услышали много абсурдных заявлений по этому поводу. В целом была развернута истеричная кампания, потому что нашим оппонентам не нравится процесс восстановления доверия.



Что касается «снабжения России» — объем потребления в России вы можете проверить, и то топливо, которое поступает в Абхазию, составляет 0,001% от этого объема. Совершенно несерьезно говорить о том, что Россия снабжается топливом, которое поступает в Абхазию. Для России объем топлива, поступившего в наш регион, в Абхазию, совершенно несущественен.



Они сами это поняли, и затем вышел Гварамия, который, возможно, немного умнее Барамидзе, и сказал: «Мы снабжали не Россию, а базу снабжали отсюда». Однако и Гварамия оказался таким же глупцом, как Барамидзе, потому что Гварамия тоже думает, что база стоит на колесах и перемещается туда-сюда за бензином. Они дошли до абсурда.



Когда они видят, что определенные шаги могут способствовать восстановлению доверия, у наших оппонентов начинается истерика. Когда у людей нет доступа к топливу и автозаправочные станции пусты, это оказывает непосредственное негативное гуманитарное воздействие на население. Даже здесь они умудрились спекулировать.



Благодаря нам была решена важная гуманитарная проблема в Абхазии, что в конечном итоге будет очевидно для всех. Соответственно, мы можем быть абсолютно уверены, что такие шаги способствуют восстановлению доверия», — отметил Ираклий Кобахидзе.







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