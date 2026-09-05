Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с и.о посла США Эми Диас


05.09.2026   21:58


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с временной поверенной в делах США Эми Диас.

По информации правительства Грузии, в ходе ознакомительной встречи обсуждались грузино-американские отношения.

Как отмечается, на встрече премьер-министр вновь подтвердил готовность правительства Грузии восстановить стратегическое партнерство с США «с чистого листа», основываясь на конкретной дорожной карте, ориентированной на взаимные национальные интересы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна