Кобахидзе встретился с и.о посла США Эми Диас

05.09.2026 21:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с временной поверенной в делах США Эми Диас.



По информации правительства Грузии, в ходе ознакомительной встречи обсуждались грузино-американские отношения.



Как отмечается, на встрече премьер-министр вновь подтвердил готовность правительства Грузии восстановить стратегическое партнерство с США «с чистого листа», основываясь на конкретной дорожной карте, ориентированной на взаимные национальные интересы.





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