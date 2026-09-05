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Кобахидзе: Поздравляю с поступлением в студенты всех, кто успешно сдал Единые национальные экзамены


05.09.2026   22:01


«Поздравляю с поступлением в студенты всех, кто успешно сдал Единые национальные экзамены! Ваш неустанный труд и старания были достойно оценены. Начинается совершенно новый, интересный этап, полный больших возможностей», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пишет в социальной сети.

По его словам, образованная, патриотичная и мыслящая молодежь является главной опорой страны.

«Именно ваш голос, решительность и усилия определят завтрашний день Грузии. Я верю, что вы направите свои знания и энергию на развитие и укрепление нашей Родины. Поздравляю и благодарю ваших родителей и педагогов, которые вложили огромный труд в этот успех. Желаю вам плодотворных, интересных и незабываемых студенческих лет», — пишет Кобахидзе.


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