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Кобахидзе приглашен президентом Франции Эммануэлем Макроном на первый международный саммит по космическим вопросам
05.09.2026 22:02
»Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил приглашение от президента Французской Республики Эммануэля Макрона принять участие в первом международном саммите по вопросам космоса, который пройдет 9–10 сентября в Париже», — сообщает администрация правительства.
Как отмечает президент Франции, сопредседателями мероприятия выступят Франция и Германия. Основными темами саммита станут наука, исследования, вопросы безопасности и обороны.
«Господин премьер-министр, дорогой Ираклий, для меня большая честь пригласить вас на первый международный саммит, посвященный вопросам космоса, который пройдет в Париже 9–10 сентября.
Сегодня, как никогда прежде, космос является важнейшим вектором могущества и процветания. Динамизм промышленных игроков, растущее гражданское и военное двойное назначение этой сферы и усиливающаяся конкуренция требуют скоординированных действий, чтобы в полной мере реализовать ее технологический потенциал и ускорить устойчивое и ответственное развитие космической экономики.
Саммит создаст возможность подчеркнуть важность диалога и сотрудничества не только между государствами, но и между компаниями и многосторонними участниками. Наш долг — уже сегодня обеспечить устойчивость космической деятельности на благо нашего общего благополучия и будущих поколений. Этот саммит позволит укрепить данные амбиции.
Кроме того, у нас будет возможность продемонстрировать компетенции наших космических отраслей и агентств, а также высокий уровень нашего сотрудничества в научной, промышленной, технической и экономической сферах.
Для нас особенно важно совместно с вами и другими приглашенными странами определить формат саммита, чтобы мероприятие завершилось твердыми заявлениями и конкретными шагами.
Наша цель — превратить эту встречу в уникальную возможность подтвердить значимость космических вызовов и поддержать многостороннее сотрудничество в космосе, которое сегодня необходимо как никогда.
Рассчитываю на вашу поддержку и буду рад принять вас в Париже в сентябре 2026 года.
Господин премьер-министр, примите мои самые глубокие заверения в уважении», — говорится в официальном приглашении, которое премьер-министр Грузии получил от президента Французской Республики Эммануэля Макрона.
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