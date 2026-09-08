Сургуладзе: При власти «Мечты» цены на медикаменты выросли на 100- 300%

08.09.2026 16:15





При власти «Грузинской мечты» медикаменты подорожали на 100–300% — Особенно тяжёлое положение в Грузии у пенсионеров, над которыми «Грузинская мечта» издевается - Зарплаты членов правительства увеличиваются на тысячи лари, а к пенсии добавляют всего 20 лари, — заявил член «Лело — Сильная Грузия» Вахтанг Сургулaдзе.



По его словам, несмотря на установление референтных цен и, например, импорт турецких медикаментов, на деле вопрос приобретения лекарств по-прежнему остаётся проблемой для населения, что означает, что реформа не даёт результатов.



«Стоимость медикаментов, медицинского инвентаря и услуг ещё больше выросла. При власти «Грузинской мечты» медикаменты подорожали на 100–300%. В частности, за последний год антибиотики подорожали на 14%; сосудорасширяющие препараты — на 12%; противовоспалительные препараты — на 9%; услуги стоматолога — на 7%; препараты для пищеварительной системы — на 5% и так далее. Несмотря на установление референтных цен и, например, импорт турецких медикаментов, на деле вопрос приобретения лекарств по-прежнему остаётся проблемой для населения. Факт заключается в том, что реформа «Грузинской мечты» не даёт результатов, и население не ощущает никакого облегчения. Особенно тяжёлое положение в Грузии у пенсионеров, над которыми «Грузинская мечта» издевается. Зарплаты членов правительства увеличиваются на тысячи лари, а к пенсии добавляют всего 20 лари. Именно поэтому необходимо, чтобы государство активно участвовало в том, чтобы граждане в условиях экономических трудностей не оставались одни.



«Сильная Грузия — Лело» требует: государство должно ввести программу софинансирования для таких уязвимых групп, как пенсионеры и лица с ограниченными возможностями. Эти группы должны иметь возможность получать жизненно необходимые медикаменты так, чтобы им не приходилось выбирать между продуктами питания и лекарствами. Не должно существовать вопросов относительно качества медикаментов. Изначально очевидно, что человеку должны предоставляться качественные медикаменты для лечения заболевания. «Грузинская мечта» и Агентство конкуренции не препятствуют ограблению наших граждан и более того — сами богатеют за счёт обнищания наших граждан!» — заявил Вахтанг Сургулaдзе.





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