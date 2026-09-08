Нино Цилосани: Заявления Ираклия Гарибашвили не способствуют укреплению доверия среди его бывших товарищей

08.09.2026 16:16





«Для нас печально и постыдно, что мы узнаём подобное о бывшем товарище по команде, поэтому мне будет сложно сказать, какая из сторон наносит удар ножом в спину», — заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.



По её словам, заявления Ираклия Гарибашвили не вызывают положительных эмоций у его бывших товарищей по команде.



«Ираклий Гарибашвили признал преступление, за которое отбывает наказание. Речь идёт о необоснованных суммах, он сам признал предъявленное ему обвинение. На этом фоне эти заявления не способствуют формированию положительного отношения к нему — по крайней мере, со стороны его бывших товарищей по команде. Вероятно, и со стороны значительной части его сторонников, которые испытывали к нему большое доверие», — заявила Цилосани.







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