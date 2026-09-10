Кобахидзе: Кампания в связи с Гареджи, основана на лжи, решения по таким темам не могут приниматься непрозрачно

10.09.2026 16:36





Кампания, связанная с Гареджи, и другие кампании, которые они проводят посредством темных СМИ, имеют только одну оценку — это антигосударственные действия, на которые должен последовать соответствующий ответ, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста.



По его словам, было множество проблем, в том числе связанных с коррупцией, и никто не сможет скрыть эти проблемы за ложными кампаниями.



«Здесь явно просматриваются признаки заказной кампании. Эти кампании полностью построены на лжи, в том числе кампания, связанная с вопросом Гареджи. Все прекрасно понимают, кто хоть немного разбирается в подобных вопросах, что решения по таким темам не могут приниматься непрозрачно, тем более на фоне того, что все акты правительства Грузии прозрачны, все акты публикуются. Несмотря на это, конкретные люди, конкретное СМИ попытались раскрутить кампанию по столь чувствительной для государства теме. Соответственно, все это свидетельствует об антигосударственной природе заказчиков и исполнителей этой кампании. Очень печально, когда подобные события происходят в нашей стране», — заявил Ираклий Кобахидзе.



На вопрос о том, кого можно подразумевать под заказчиками подобных кампаний, премьер-министр отметил, что у него нет конкретных фактов, однако то, кто придал этой организованной в СМИ кампании политический оттенок, «все прекрасно увидели».



«Поскольку у меня нет конкретных фактов, такие факты могут быть у правоохранительных органов, я могу говорить лишь предположениями. А кто впоследствии придал этой организованной в СМИ кампании политический оттенок и кто использовал ее для политических спекуляций — это все очень хорошо увидели. Остальное — общество должно сделать собственные выводы. Проще всего рассуждать логически и на этом основании делать выводы.



В целом эта кампания касается настолько чувствительного вопроса, что ей вполне может быть дано правовое развитие, однако все это должны решать соответствующие органы и ведомства», — отметил премьер.





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