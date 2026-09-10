Торнике Размадзе: Четко видно, кого я оскорбляю, это – Маргарита Симоньян и те, кто находится в студии

10.09.2026 17:52





Четко видно, кого именно я оскорбляю, поскольку я цитирую того же человека — это Маргарита Симоньян и те, кто находятся в студии. Мне вменяют статью 166, которая предусматривает ругательство в адрес другого человека, а не государственного должностного лица, — заявил в видеообращении гражданский активист Торнике Размадзе, комментируя разъяснение Управления по борьбе с языком ненависти о том, что Торнике Размадзе вменяют оскорбление [Ираклия Кобахидзе] в социальной сети.



По его словам, пытаются что-то придумать и связать с ним комментарий еще одного человека, «в котором четко видно, что [Ираклия Кобахидзе] оскорбляют».



«Министерство внутренних дел распространило заявление по поводу возбужденного против меня дела, ко мне привязали комментарий еще одного человека, в котором четко видно, что [Ираклия Кобахидзе] оскорбляют, якобы хотят пропагандистски представить это так, будто Торнике связан с этим.



Это ложь! Четко видно, кого именно я оскорбляю, поскольку я цитирую того же человека — это Маргарита Симоньян и те, кто находятся в студии. Мне вменяют статью 166, которая предусматривает ругательство в адрес другого человека, а не государственного должностного лица. Если бы это было расценено как ругательство в адрес государственного должностного лица, существует другая статья, и в постановлении по моему делу была бы указана другая статья. Даже обсуждению не подлежит то, что мне вменяют ругательство в адрес кого-либо из [Ираклия Кобахидзе] или «Грузинской мечты».



В пропагандистских целях меня «поставили» вместе с человеком, который оскорбил Кобахидзе. Приношу извинения этому человеку, возможно, протокол в отношении него вообще не составлялся, а поскольку это понадобилось в связи с моим делом, его поэтому и включили в эту историю.



Реальность такова, что они ничего не смогут изменить и придумать, кроме как признать, что дело против меня возбудили из-за ругани в адрес Симоньян и Владимира Соловьева. Это позор. Они увидели однозначную реакцию общества, люди возмутились, люди говорят: «Как вы возбудили дело за то, что человек ответил тому, кто оскорбляет Ираклия II?» — и пытаются что-то придумать. Доказательство у меня в руках — составленный ими и направленный мне протокол», — отметил Размадзе.





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