АМЮГ: Призываем МВД Грузии прекратить производство и воздерживаться от контроля и наказания за выражение критики

10.09.2026 16:46





АМЮГ считает, что возбуждение дела об административном правонарушении в отношении Торнике Размадзе из-за комментария в Facebook является прецедентом цензуры — Призываем Министерство внутренних дел прекратить производство по данному делу и воздержаться от контроля и наказания за критические высказывания, — говорится в заявлении Ассоциации молодых юристов Грузии.



По их же заявлению, начатое в отношении Торнике Размадзе административное производство является еще одним примером ограничения свободы выражения мнения.



«По распространенной 10 сентября 2026 года активистом Торнике Размадзе информации, в связи с комментарием, оставленным в комментариях к опубликованному в Facebook видео о заявлениях [Ираклия Кобахидзе] и российских пропагандистов — Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева, в отношении него начато производство по делу об административном правонарушении. Согласно распространенной информации, МВД сочло, что комментарий »содержит признаки предполагаемого правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 166 Кодекса административных правонарушений Грузии».



Согласно разъяснению МВД Грузии, данному “TV Pirveli”, »в ежедневном режиме проводится работа по выявлению правонарушений, которые включают как оскорбление конкретного лица, так и ругань и нецензурную брань в публичном пространстве. В рамках этого были выявлены оскорбительные комментарии гражданина Торнике Размадзе, а также Аны Бдеиани, которая в социальной сети оскорбила премьер-министра [Ираклия Кобахидзе]. В отношении них ведется административное производство на основании статей 166 и 173”.



Часть первая статьи 166 Кодекса об административных правонарушениях подразумевает ругань и нецензурную брань в публичном пространстве, оскорбительное приставание к гражданам и иные подобные действия, нарушающие общественный порядок и/или спокойствие граждан. В качестве санкции норма предусматривает штраф в размере от 500 до 3 000 лари или административное заключение сроком до 20 дней.



Следует отметить, что Маргарита Симоньян (редактор российского пропагандистского СМИ Russia Today) и Владимир Соловьев (телеведущий российского государственного СМИ) являются российскими пропагандистами, отличающимися пропутинской, в том числе антигрузинской, антиукраинской и провоенной риторикой. В том видео, комментарий к которому, согласно распространенной информации, стал причиной производства против активиста, Маргарита Симоньян говорит об истории Грузии и России и заявляет, что »царь Ираклий, стоя на коленях, просил прощения, чтобы Россия приняли его как мать [...] мы снова увидим, как новые Ираклии-цари будут умолять мать-Россию». В связи с этим заявлением Симоньян Торнике Размадзе записал видео, в котором сравнил заявления Симоньян и [Ираклия Кобахидзе], сделанные на брифинге, посвященном русофобии. В комментариях к этому же видео активист написал: »Е*ал я мать этих [людей] «на каленях»».



Наказание МВД критически настроенных людей под предлогом оскорбления в публичном пространстве стало тревожной практикой, направленной на запугивание общества, наказание за острые политические высказывания и создание сдерживающего эффекта. Не новость и то, что государство полностью игнорирует установленные стандарты защиты свободы выражения мнения, в том числе не учитывает значение высказывания в публичной дискуссии, не оценивает необходимость и пропорциональность вмешательства.



АМЮГ, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, неоднократно отмечала, что само по себе использование вульгарных фраз недостаточно для того, чтобы считать высказывание оскорбительным или нарушающим общественный порядок. Следует учитывать, что вульгарное выражение может иметь исключительно стилистическую нагрузку. Национальные суды должны обеспечивать надлежащий баланс и отличать высказывания, затрагивающие защищаемый политический или общественный интерес, от неоправданного личного оскорбления.



Административное производство, начатое в отношении Торнике Размадзе, является еще одним примером ограничения свободы выражения мнения. Вместе с тем этот случай особенно наглядно демонстрирует абсурдность и циничность подобных дел об административных правонарушениях. Помимо того, что государство полностью игнорирует контекст комментария и его значение в публичной дискуссии, в данном случае объектом создания сдерживающего эффекта становится, в том числе, критическое высказывание в отношении антигрузинской пропаганды Кремля», — говорится в заявлении.





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