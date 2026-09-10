Глава МИД Грузии назвала неприемлемым призыв ЕС отречься от MAGA президента Трампа

10.09.2026 16:46





Глава МИД Грузии, вице-премьер Мака Бочоришвили назвала «неприемлемыми» слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что странам-кандидатам на вступление в ЕС следует разорвать связи с движением MAGA, возглавляемом президентом США Дональдом Трампом.



«Похоже, это новый критерий, который выдвигается для стран-кандидатов. Вызывает улыбку установление подобных критериев. К сожалению, мы видим, что европейские бюрократы очень часто склонны к самоизоляции и призывают других поступать так же», — заявила Бочоришвили журналистам на полях международного космического саммита в Париже.



По ее словам, Грузии, стремится расширять контакты, а не ограничивать их, тем более, когда речь идет о США.



«Сегодня нам нужно больше сотрудничества, больше связей со всеми, кто играет роль в мировой политике. Это [MAGA] — одно из важных движений, представитель которого сегодня управляет одной из самых сильных стран мира. Соответственно, разрыв связей с ними является нелепым и вызывает улыбку», — заявила Бочоришвили.



MAGA (Make America Great Again) — политическое движение и ключевой лозунг сторонников Дональда Трампа, продвигающий консервативный правый популизм, жесткий экономический протекционизм и критику глобалистских институтов.



В Евросоюзе опасаются, что идеологи MAGA расшатывают трансатлантическое единство, поддерживая евроскептиков внутри самого ЕС и пытаются переманить страны-кандидаты на рельсы консервативной политики, альтернативной брюссельскому мейнстриму.



Ранее на этой неделе Марта Кос заявила, что у процесса расширения ЕС «впервые появились противники» не только на Востоке в лице России, но и на Западе. По мнению еврокомиссара, кандидаты в ЕС не должны рисковать долгосрочными интересами союза и укреплять связи с силами, которые утверждают, что европейская цивилизация и экономика «находятся в упадке».



После возвращения Дональда Трампа в Белый дом правительство «Грузинской мечты» регулярно высказывало надежду на скорую «перезагрузку» с Вашингтоном.



Отношения Грузии и США резко ухудшились после того, как в ноябре 2024 года в Тбилиси объявили о фактической заморозке евроинтеграции страны, что вызвало массовые протесты. Тогда администрация Джо Байдена приостановила стратегическое партнерство с Грузией, а позже ввела санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



Хотя представители правящей партии неоднократно говорили о «ценностном совпадении» с командой Дональда Трампа, с момента его прихода к власти Вашингтон пока не отменил решения предыдущей администрации и не объявил о перезапуске двусторонних отношений.



Новости-Грузия

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