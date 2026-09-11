Посольство США: Прошло 25 лет со дня террористических атак 11 сентября

11.09.2026 12:10





»Трагедия 11 сентября 2001 года оставила неизгладимый след в памяти как американского народа, так и международного сообщества», — пишет посольство Грузии в США в социальной сети.



Посольство чтит память погибших в трагедии и выражает солидарность Соединённым Штатам Америки.



«Сегодня исполняется 25 лет со дня трагических событий 11 сентября. Эта трагедия оставила глубокий и неизгладимый след в памяти как американского народа, так и всего международного сообщества. 11 сентября 2001 года останется в истории человечества как одно из самых тяжёлых и трагических событий, которое в начале века напомнило нам, что даже в самые тяжёлые времена испытаний возможно сохранять взаимную поддержку, солидарность и единство.



Военнослужащие, пожарные, спасатели и простые граждане, рискуя собственной жизнью, продемонстрировали героические примеры самоотверженности. Благодаря им 11 сентября навсегда останется символом не только величайшей трагедии, но и человеческого достоинства, стойкости и взаимной поддержки.



В результате террористической атаки беспрецедентного масштаба погибли почти три тысячи невинных людей, а их семьи пережили тяжелейшую утрату. Мы чтим память каждого погибшего и разделяем скорбь семей погибших, сохраняя память о них. Выражаем солидарность Соединённым Штатам Америки», — пишет посольство Грузии в США.







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