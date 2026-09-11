Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У мэрии Тбилиси проходт митинг - участники требуют встречи с Кахи Каладзе


11.09.2026   12:52


В эти минуты у здания столичной мэрии идет акция протеста. Собрались горожане, пострадавшие от компании Centre Point — они купили у нее квартиры, которые в конечном итоге не были построены. Мэрия обещала им помочь. О проведении акции передает TV Pirveli.

Детали. Для пострадавших горожан выделили квартиры в новом строящемся доме на улице Мариджани, но застройка приостановлена — изначально конструкцию снесли из-за ошибок в ливневке. Работы не продолжаются — застройщик принадлежит брату жены Джуаншера Бурчуладзе, бывшего министра обороны, признанного виновным в коррупции.

Цитата. «Если инвестор задержан, можно же передать дело другому компетентному человеку, который построит нам дом», — спрашивает один из пострадавших.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна