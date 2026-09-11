У мэрии Тбилиси проходт митинг - участники требуют встречи с Кахи Каладзе

11.09.2026 12:52





В эти минуты у здания столичной мэрии идет акция протеста. Собрались горожане, пострадавшие от компании Centre Point — они купили у нее квартиры, которые в конечном итоге не были построены. Мэрия обещала им помочь. О проведении акции передает TV Pirveli.



Детали. Для пострадавших горожан выделили квартиры в новом строящемся доме на улице Мариджани, но застройка приостановлена — изначально конструкцию снесли из-за ошибок в ливневке. Работы не продолжаются — застройщик принадлежит брату жены Джуаншера Бурчуладзе, бывшего министра обороны, признанного виновным в коррупции.



Цитата. «Если инвестор задержан, можно же передать дело другому компетентному человеку, который построит нам дом», — спрашивает один из пострадавших.







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