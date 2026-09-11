Судья Тетри-Цкаро Владимир Хучуа прекратил дело за комментарий в соцсети

11.09.2026 12:32





Судья районного суда Тетри-Цкаро Владимир Хучуа прекратил производство по делу об административном правонарушении, начатому в отношении гражданина из-за комментария в социальной сети. Соответствующие дела инициирует недавно созданное Управление по борьбе с языком вражды Департамента по защите прав человека МВД Грузии.



«В данном случае суд считает, что факт совершения правонарушения М. С. не доказан, поскольку не было представлено доказательств, подтвержденных в установленном законом порядке. В материалах дела вообще отсутствуют какие-либо доказательства (сведения) о том, что профиль в социальной сети Facebook под именем «M. S.» принадлежит М. С. Нет никаких данных или информации о том, создавал ли он данный профиль (страницу).



Также нет сведений о том, кто владеет и пользуется профилем, кто именно и где написал конкретный комментарий. Не представлено никаких данных от соответствующего интернет-провайдера или из социальной сети. Отсутствует экспертное заключение по каким-либо фактическим обстоятельствам. Каких-либо доказательств или сведений по вышеуказанным фактам не было представлено и в ходе судебного заседания», — говорится в заявлении аппарата суда Тетри-Цкаро.



Инстанция особо подчеркивает, что подобный подход и практика ведения дел не отвечают требованиям законной защиты прав человека. В судебном заседании не было представлено информации или доводов, подтверждающих, что в соцсети Facebook невозможно создать профиль на чужое имя, фамилию и с чужой фотографией. «Соответственно, в ситуации, когда любой человек может зарегистрировать профиль на чье угодно имя и загрузить чьи угодно фотографии, суд не может устанавливать факт правонарушения лишь на основании «опознания» этого снимка».



«Никто не обязан доказывать свою невиновность. В силу закона обязанность представления неопровержимых доказательств возлагается исключительно на административный орган.



Даже если допустить с разумной степенью вероятности, что профиль принадлежит конкретному лицу, и в этом случае необходимо доказать, что данное действие (написание комментария или иное) совершил непосредственно он».



В заявлении подчеркивается, что в соответствии с действующими нормами Кодекса об административных правонарушениях и законодательством, должна быть доподлинно установлена личность конкретного человека, написавшего сообщение, чтобы однозначно подтвердить факт совершения им деяния, независимо от того, кому принадлежит страница и кто ею пользуется.



«Суд еще раз подчеркивает, что в рамках рассматриваемого дела не представлено ни одного прямого доказательства, равно как и иных сведений, подтверждающих совершение правонарушения М. С. <…>



С учетом вышеизложенных обстоятельств производство по делу об административном правонарушении по факту совершения проступка, предусмотренного частью 1 статьи 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), в отношении М. С. подлежит прекращению»,“ — говорится в решении судьи Владимира Хучуа.



Источник: SOVA

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