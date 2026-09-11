Гордуладзе: Коллективное «Национальное движение» борется друг с другом, это в политических интересах Грузии

11.09.2026 12:17





«В коллективном «Нацдвижении» фамилии не имеют значения, поскольку они все едины», — заявил председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По его словам, когда поступит задание извне, оппозиция вновь объединится и сделает заявления.



«Хорошо, что коллективное «Национальное движение» борется друг с другом. Это исключительно отвечает политическим интересам Грузии. В настоящее время идёт попытка спасти «нац-Гахария» и «нац-Лело». С другой стороны, мы видим попытку занять хорошее, жирное место за столом. В частности, речь идёт о тех средствах, приток которых в Грузию в соответствии с законом сокращён. То, что они полностью обнулены, подтверждается провалом революционных попыток и десятикратным поражением на выборах. В коллективном «Нацдвижении» фамилии не имеют значения, поскольку они едины. Они пытаются вернуть внешнее управление. Когда извне поступит задание, эти люди вновь объединятся и сделают заявления», — заявил Гордуладзе.







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