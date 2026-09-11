Папуашвили: Заявление Марты Кос - это попытка вмешательства в выборы в Сербии

11.09.2026 15:54





Внешняя политика Евросоюза, в том числе в направлении расширения, настолько неквалифицированна, что мы уже не можем серьёзно воспринимать заявления, которые слышим по этому поводу, - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, откликаясь на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что «страны-кандидаты для вступления в Европейский союз должны разорвать связи с движением Дональда Трампа MAGA».



«Это уже смешно. Когда страны даже не являются членами Евросоюза, а являются кандидатами, являются суверенными странами, им пытаются напрямую выдвигать ультиматумы в отношении их внешней политики и внешних отношений. Сначала был Китай, теперь к Китаю добавили Соединённые Штаты. Внешняя политика Евросоюза, в том числе в направлении расширения, настолько неквалифицированна, что мы уже не можем серьёзно воспринимать заявления, которые слышим по этому поводу. Это заявление как раз означает, что публично призывают не иметь отношений с США и их администрацией. После этого как мы можем воспринимать это хоть сколько-нибудь серьёзно.



Это заявление было сделано специально для того, чтобы его услышала Сербия, где вскоре состоится конференция с участием, в том числе, этого движения. В октябре в Сербии назначены выборы и этот сигнал также является одной из попыток вмешательства в выборы. Уверен, что за этим последуют и другие попытки вмешаться в выборы в Сербии со стороны Брюсселя, так же как имели место попытки вмешательства в выборы касательно Грузии. Если и есть что-то, что является европейскими ценностями, то в том числе это уважение к суверенитету другой страны и суверенному выбору народа, что сегодняшний Брюссель напрямую попирает, прямо вмешиваясь в выборы. Выборы 2024 года - самый лучший пример, где они грубо, как сами любят говорить, российскими методами вмешались в выборы в Грузии», - заявил Папуашвили.





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