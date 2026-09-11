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В Тбилиси даст концерт турецкий диджей, ранее выступавший в Сухуми
11.09.2026 16:08
25 сентября в Тбилиси запланирован лайв-концерт популярного турецкого артиста и диджея Берата Мерта Демира (Berat Mert Demir), пишет грузинская служба Радио Свобода.
«Berat Mert Demir впервые посетит Грузию и предстанет перед грузинскими слушателями с живым исполнением своей уникальной музыки и популярных хитов», — говорится в анонсе, опубликованном в социальных сетях и на платформе Biletebi.ge.
Концерт должен пройти в Republic Event Hall, расположенном на площади Первой Республики.
Журналист Гига Бения написал в соцсети, что артист несколько недель назад находился в оккупированной Абхазии. Он призвал организаторов запланированного в Тбилиси концерта отменить мероприятие.
«Нам сообщают, что этот турецкий диджей якобы впервые приезжает в Грузию. Берат Мерт несколько недель назад был в Абхазии. Абхазия больше не Грузия? Мы отменили закон «Об оккупации»?», — пишет Бения.
В социальных сетях распространилось множество видеозаписей с концерта Демира в Сухуми.
На странице самого артиста в Instagram также опубликовано снятое в Сухуми видео, однако город в публикации не указан.
Берат Мерт Демир, предположительно, въехал в оккупированную Абхазию со стороны России — до Сухуми он выступал в Сочи.
Если турецкий артист действительно посещал Абхазию, он нарушил закон Грузии «Об оккупированных территориях», который разрешает иностранным гражданам въезд на территорию региона только через подконтрольную официальному Тбилиси территорию.
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