Убийство подростка в Тбилиси: прокуратура предъявила обвинение несовершеннолетнему

11.09.2026 16:12





Прокуратура Грузии предъявила обвинение подростку по делу об убийстве 17-летнего Давида Нариманидзе в Тбилиси. Ему инкриминируют «умышленное убийство из хулиганских побуждений» (п. «в» ч. 2 ст. 109 УК Грузии), что наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.



Трагедия произошла в ночь на 10 сентября на улице Худадова. По данным телекомпании TV Pirveli, компания подростков отмечала день рождения в местной шашлычной. Во время застолья между двумя юношами вспыхнула ссора — предположительно, из-за того, что Давид не встал во время тоста.



Следствие установило, что обвиняемый отвел Нариманидзе в сторону и в ходе продолжавшегося конфликта нанес ему несколько ранений ножом. Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков от потери крови.



Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам в тот же день. СМИ сообщали, что еще как минимум двое участников застолья задержаны по обвинению в недонесении о преступлении, однако официальные ведомства эту информацию не подтверждают.



В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого в меры пресечения в виде заключения под стражу.



Жестокое убийство 17-летнего юноши вызвало большой резонанс в Грузии. Давид Нариманидзе учился в 23-й государственной школе Тбилиси, он готовился перейти в 11 класс. В соцсети Facebook школа выразила соболезнования семье и близким юноши, отметив, что Давид «выделялся своей честностью, благородством, воспитанностью и лучшими человеческими качествами».



Мать убитого подростка, Эка Мхатвришвили, опубликовала в соцсетях полный ярости и отчаяния пост: «Моя жизнь кончена, но я покончу со всеми вами».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





