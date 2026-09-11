Чергoлеишвили: «Национальное движение» разрушает сам Михаил Саакашвили — системно, а не Яго Хвичия

11.09.2026 18:01





«Национальное движение» разрушает сам Михаил Саакашвили — системно, а не Яго Хвичия», — об этом лидер партии «Федералисты» Тамар Чергoлеишвили пишет в социальной сети.



По словам Чергoлеишвили, «Нацдвижению» не суждено выжить.



«Хочу откликнуться на баттл телевизионного мира и сказать, что «Национальное движение» разрушает сам Михаил Саакашвили — системно, а не Яго Хвичия. Культ личности разрушает эту партию, точно так же, как культ личности разрушает «Мечту» [правящую партию «Грузинская мечта»]. Какой-то Яго — всего лишь побочный эффект, и такие побочные эффекты не прекратятся до тех пор, пока существуют многократно несостоятельные и бездарные люди, которые представляют своё спасение в том, чтобы лаять из тени какого-нибудь «авторитетного дяди».



Короче говоря, тот, кто хочет выжить, должен правильно называть вещи своими именами. «Национальному движению» не суждено выжить», — заявила Чергoлеишвили.







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