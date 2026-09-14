Министр внутренних дел Армении совершил официальный визит в Грузию

14.09.2026 14:04





По приглашению министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили министр внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян прибыла в Грузию с официальным визитом.



Сулхан Тамазашвили встретил армянскую коллегу в Тбилисском международном аэропорту.



Министр внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян находится в Грузии вместе с делегацией.



Информацию распространяет пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.





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