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Министр внутренних дел Армении совершил официальный визит в Грузию


14.09.2026   14:04


По приглашению министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили министр внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян прибыла в Грузию с официальным визитом.

Сулхан Тамазашвили встретил армянскую коллегу в Тбилисском международном аэропорту.

Министр внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян находится в Грузии вместе с делегацией.

Информацию распространяет пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.


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