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Министр внутренних дел Армении совершил официальный визит в Грузию
14.09.2026 14:04
По приглашению министра внутренних дел Грузии Сулхана Тамазашвили министр внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян прибыла в Грузию с официальным визитом.
Сулхан Тамазашвили встретил армянскую коллегу в Тбилисском международном аэропорту.
Министр внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян находится в Грузии вместе с делегацией.
Информацию распространяет пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.
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