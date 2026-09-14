Службу доходов Министерства финансов возглавит Мамука Бараташвили, а Следственную службу — Мераб Гамкрелидзе

14.09.2026 16:17





Руководителем Службы доходов Министерства финансов назначен Мамука Бараташвили, а руководителем Следственной службы Министерства финансов — Мераб Гамкрелидзе. Информацию об этом распространяет администрация правительства.



По их данным, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с министром финансов Лашей Хуцишвили встретился с недавно назначенными руководителями служб.



«Премьер поздравил их с назначением на должности и пожелал успехов.



Мамука Бараташвили имеет многолетний опыт работы в системе Министерства финансов. В частности, в 2020–2021 годах он был первым заместителем руководителя Службы доходов — юридического лица публичного права, в 2011–2020 годах возглавлял Департамент налоговой и таможенной политики Министерства финансов, а в разные периоды также был руководителем Департамента споров Службы доходов и руководителем юридического департамента.



Мераб Гамкрелидзе до настоящего времени занимал должность руководителя юридического департамента Службы доходов. Он имеет многолетний опыт работы в Следственной службе. В разные годы был заместителем руководителя Следственного департамента, руководителем Управления Следственного департамента в Аджарии и Гурии, заместителем руководителя Главного управления Следственного департамента в Тбилиси, а также занимал должность заместителя руководителя Бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули и работал заместителем руководителя Департамента по связям с регионами администрации правительства Грузии», — говорится в информации.





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