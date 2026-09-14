Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Армении

14.09.2026 16:28





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром внутренних дел Республики Армения Арпине Саргсян, которая находится в Грузии с официальным визитом.



По информации администрации правительства Грузии, на встрече основное внимание было уделено тесному сотрудничеству между двумя странами в сфере правоохранительной деятельности. Было отмечено, что соглашение о борьбе с преступностью, заключенное между министерствами внутренних дел Грузии и Армении, создает прочную основу для дальнейшего развития партнерства. Особо была отмечена успешная реализация совместных операций по борьбе с наркопреступностью и незаконной миграцией.



На встрече также обсуждалось значение стратегического партнерства между Грузией и Арменией и возможности углубления двусторонних отношений.







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