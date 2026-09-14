Парламент Грузии в среду проголосует за кандидатуру Тамаза Борашвили на пост главы СГБ

14.09.2026 16:19





«Гека Геладзе переходит на должность заместителя министра внутренних дел. Прежде всего хочу поблагодарить Геку Геладзе за его работу на посту руководителя Службы государственной безопасности и пожелать ему успехов в дальнейшей деятельности», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, голосование по кандидатуре нового руководителя СГБ состоится в парламенте в среду.



«Премьер-министр уже внес представление с кандидатурой Тамаза Борашвили. Сегодня мы передадим её на рассмотрение Комитета по обороне и безопасности. Согласно регламенту, заседание комитета будет назначено на среду утром с учётом предусмотренного двухдневного срока. В среду парламент также проведёт голосование по этой кандидатуре», — отметил Папуашвили.







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