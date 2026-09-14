Вольский: Если сотрудничать со следствием и раскаяться в содеянном, правосудие должно быть снисходительным

14.09.2026 20:33





Надеюсь, что Джуаншер Бурчулaдзе действительно искренне раскаивается в совершенном преступлении — ни у кого нет самоцели добиться того, чтобы Джуаншер Бурчулaдзе или кто-либо другой был осужден и отбывал наказание в тюрьме, — заявил журналистам первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



Отвечая на вопрос о процессуальном соглашении, он отметил, что, согласно международной практике, если сотрудничать со следствием и раскаяться в содеянном, правосудие будет снисходительным.



«Международная практика такова — в Грузии ничего нового не придумали. Если ты будешь сотрудничать со следствием и раскаешься в содеянном, конечно, правосудие, по крайней мере в демократическом мире это так, должно быть снисходительным, однако это не означает отмены или аннулирования обвинения. Преступление совершено. Я все же эмоционально к этому отношусь, поскольку всегда придерживался такой позиции. Он многодетный отец. Надеюсь, что действительно искренне раскаивается в совершенном преступлении. Ни у кого нет самоцели добиться того, чтобы Джуаншер Бурчулaдзе или кто-либо другой был осужден и отбывал наказание в тюрьме», — заявил Вольский.





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