Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лука Эхвая назначен руководителем администрации президента


14.09.2026   20:33


Лука Эхвая назначен руководителем администрации президента Грузии.

Согласно информации пресс-службы президента Грузии, Лука Эхвая в разное время занимал должности советника и помощника президента Грузии по вопросам внешней политики.

Лука Эхвая является исследователем и специалистом в области международных отношений. Он получил степень бакалавра международных отношений в Школе государственного управления Кавказского университета, а в Болонском университете — степень магистра факультета политических наук.

Лука Эхвая был докторантом Лейпцигского университета по направлению «Глобальные и региональные исследования» докторской программы гуманитарных и социальных наук, а позднее — докторантом политических наук в Международном университете Кавказа.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна