Лука Эхвая назначен руководителем администрации президента

14.09.2026 20:33





Лука Эхвая назначен руководителем администрации президента Грузии.



Согласно информации пресс-службы президента Грузии, Лука Эхвая в разное время занимал должности советника и помощника президента Грузии по вопросам внешней политики.



Лука Эхвая является исследователем и специалистом в области международных отношений. Он получил степень бакалавра международных отношений в Школе государственного управления Кавказского университета, а в Болонском университете — степень магистра факультета политических наук.



Лука Эхвая был докторантом Лейпцигского университета по направлению «Глобальные и региональные исследования» докторской программы гуманитарных и социальных наук, а позднее — докторантом политических наук в Международном университете Кавказа.





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