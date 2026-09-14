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Лука Эхвая назначен руководителем администрации президента
14.09.2026 20:33
Лука Эхвая назначен руководителем администрации президента Грузии.
Согласно информации пресс-службы президента Грузии, Лука Эхвая в разное время занимал должности советника и помощника президента Грузии по вопросам внешней политики.
Лука Эхвая является исследователем и специалистом в области международных отношений. Он получил степень бакалавра международных отношений в Школе государственного управления Кавказского университета, а в Болонском университете — степень магистра факультета политических наук.
Лука Эхвая был докторантом Лейпцигского университета по направлению «Глобальные и региональные исследования» докторской программы гуманитарных и социальных наук, а позднее — докторантом политических наук в Международном университете Кавказа.
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