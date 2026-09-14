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Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с недавно назначенным послом Швейцарской Конфедерации в Грузии Фабьен Вассерман


14.09.2026   20:34


Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с недавно назначенным послом Швейцарской Конфедерации в Грузии Фабьен Вассерман.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Швейцарией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В этом контексте внимание было уделено председательству Швейцарии в ОБСЕ и роли организации в Женевских международных дискуссиях.

Министр поблагодарила швейцарскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за значительный вклад, внесённый в процесс мирного урегулирования конфликта.

Мака Бочоришвили пожелала послу успехов в ее дальнейшей деятельности.


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