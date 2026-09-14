Апелляционный суд Грузии приступил к рассмотрению «дела 4 октября»

14.09.2026 20:35





В Апелляционном суде Грузии сегодня, 14 сентября, началось рассмотрение дела о т. н. «мирной смене власти» 4 октября. Большинство осужденных по этому эпизоду — политики. Сегодня стало известно, что с одним из осужденных, Николозом Гвенцадзе, будет оформлено процессуальное соглашение (сделка со следствием).



Фигурантов дела, за исключением помилованного Торнике Мчедлишвили, конвоиры заводили в зал суда по очереди, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Первым вошел всемирно известный оперный певец и один из организаторов акции 4 октября 2025 года Паата Бурчуладзе – присутствующие встретили его аплодисментами. За ним последовали: Николоз Гвенцадзе, Ираклий Чхвиркия, Лаша Беридзе, Гури Жвания, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе.



Прокурор Важа Тодуа обратился к судье с ходатайством, согласно которому с осужденным Николозом Гвенцадзе достигнуто процессуальное соглашение.



«Условие таково: один год реального заключения и три года условного срока», — пояснил позже журналистам прокурор.



Ника Гвенцадзе — известный маркетолог, на протяжении многих лет он был менеджером по маркетингу в компании Geocell. Преподавал в Грузинском институте общественных дел (GIPA). Окончил бизнес-школу (ESM) Свободного университета.



На представленных прокуратурой видеокадрах он запечатлен возле Администрации президента; на одном из фрагментов он подходит к металлическим ограждениям и вместе с другими раскачивает их, однако во двор не заходит.



Для оформления процессуального соглашения в Апелляционном суде будет проведено отдельное заседание. В случае утверждения соглашения Гвенцадзе выйдет из тюрьмы 7 октября.



Что касается других фигурантов, Лаша Беридзе, Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе были приговорены к 7 годам лишения свободы каждый. Торнике Мчедлишвили, Гури Жвания, Ника Гвенцадзе и Ираклий Чхвиркия — к 5 годам.



К 2 годам лишения свободы заочно приговорили бывшего сотрудника Департамента по особым поручениям МВД Грузии Ираклия Шаишмелашвили. В настоящее время он находится в эмиграции.



Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе и Ираклий Надирадзе признаны виновными:



в попытке захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения; в организации группового насилия и руководстве им;

а также в насильственном изменении конституционного строя Грузии и свержении государственной власти.

Ираклий Шаишмелашвили признан виновным в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти.



Лаше Беридзе вменялись две статьи, и по обеим он был признан виновным. Это:



попытка захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения;

организация группового насилия и руководство им;

Ираклию Чхвиркия, Нике Гвенцадзе и Торнике Мчедлишвили обвинения предъявлялись по двум статьям. Их обвинили в попытке захвата объектов стратегического и особого значения и в участии в групповом насилии.



Гури Жвания осужден только за участие в групповом насилии.



Паата Манджгаладзе — за организацию группового насилия.



На сегодняшнем заседании планировались вступительные речи сторон, однако процессуальное соглашение, достигнутое между Николозом Гвенцадзе и прокуратурой, процедурно отсрочило начало разбирательства. По информации Радио Свобода, не исключено, что соглашения будут оформлены и с другими фигурантами этой группы.



Всего по «делу 4 октября» обвинения были предъявлены 64 лицам. Благодаря сделке со следствием из зала суда были освобождены 22 человека. После годичного заключения освободятся ещё 12 фигурантов дела. К тюремному заключению приговорены 15 человек.



Напомним, 4 октября 2025 года большая часть оппозиционных партий и их сторонников объявила бойкот муниципальным выборам и собралась на площади Свободы в Тбилиси с призывом к «мирному свержению власти».



Попытка части демонстрантов прорваться в президентскую резиденцию обернулась столкновениями со спецназом и последующими массовыми задержаниями.



Источник: СОВА

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