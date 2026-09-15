Депутат: власти защищают все, что закодировано в грузинской генетике

15.09.2026 15:48





«Все то, что закодировано в нашей генетике, абсолютно все это бережет наша власть: наши традиции, культуру, нашу идентичность, веру. Мы защищаем нашу отчизну, язык и веру», — заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани во время выступления на пленарном заседании парламента.



По словам депутата, с момента восстановления независимости Грузия еще никогда не была настолько суверенной и самостоятельной.



«Беспрецедентным решением стало то, что высшее образование стало бесплатным, чего прежде никогда не было. Также шаги, которые мы предпринимаем сейчас — отмена налога на имущество. Порог в 40 тысяч лари отменяется, и около 80 тысяч наших сограждан освобождаются от налогового бремени. Кроме того, амнистия по пенсионным взносам — сейчас должны вступить в силу изменения, снимающие этот налоговый пресс со множества компаний. Это именно те шаги, которые следуют за экономическим ростом.



Хочу также выделить ключевой вопрос повестки дня, стоящий сегодня перед нашей страной: мы возвращаем Грузии ее историческую роль с точки зрения транспортной связанности. За счет возросшей экономики мы содействуем развитию инфраструктуры. Разве все это делается для нас? Все это делается для наших детей, для наших будущих поколений».



По словам Мачавариани, Грузия возвращает себе историческую функцию «в обеспечении связанности в рамках Срединного коридора». Он отметил, что грузины — «нация с непрерывным 30-вековым генетическим кодом». «И абсолютное большинство граждан верно понимает, что единственным гарантом мира и стабильности в этой стране является «Грузинская мечта» под руководством Бидзины Иванишвили», — заключил депутат.





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