Министерства инфраструктуры и регионального развития вновь будут объединены в одно ведомство

15.09.2026 19:05





Парламент в ускоренном порядке рассмотрел и в первом чтении 82 голосами (против 1) поддержал законодательный пакет, в результате задействования которого министерства инфраструктуры и регионального развития вновь будут объединены в одно ведомство. Кроме того, упраздняется должность государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов.



Изменения в закон «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» вместе с сопутствующими законопроектами парламенту представил парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили.



По словам Бачиашвили, со стороны обоих министерств – в направлении как региональной, так и инфраструктурной политики, внедрена и осуществляется система управления инфраструктурными и региональными проектами, основанная на контроле и качестве.



«Сосредоточение этого опыта в одном министерстве создаёт лучшие возможности как регионального развития, так и в направлении инфраструктуры», - заявил парламентский секретарь правительства.





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