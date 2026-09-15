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Министерства инфраструктуры и регионального развития вновь будут объединены в одно ведомство
15.09.2026 19:05
Парламент в ускоренном порядке рассмотрел и в первом чтении 82 голосами (против 1) поддержал законодательный пакет, в результате задействования которого министерства инфраструктуры и регионального развития вновь будут объединены в одно ведомство. Кроме того, упраздняется должность государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов.
Изменения в закон «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» вместе с сопутствующими законопроектами парламенту представил парламентский секретарь правительства Вахтанг Бачиашвили.
По словам Бачиашвили, со стороны обоих министерств – в направлении как региональной, так и инфраструктурной политики, внедрена и осуществляется система управления инфраструктурными и региональными проектами, основанная на контроле и качестве.
«Сосредоточение этого опыта в одном министерстве создаёт лучшие возможности как регионального развития, так и в направлении инфраструктуры», - заявил парламентский секретарь правительства.
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