Парламент провалил законодательную инициативу партии Гахария, связанную с собраниями-манифестациями

15.09.2026 19:44





Правящая команда провалила законодательную инициативу фракции «За Грузию», которая предусматривала восстановление существовавших до 2024 года правовых норм, связанных с собраниями- манифестациями.



Оппозиционная фракция представила поправки в этом направлении в закон «О собраниях и манифестациях», Кодекс об административных правонарушениях, а также в уголовное законодательство. Следует отметить, что по результатам голосования, 16 депутатов проголосовали против инициативы оппозиции, а 28 поддержали её. Из-за недостаточного количества голосов законодательный пакет провалился.



Для информации, сама партия Гахария представлена в парламенте 12 депутатами.



По оценке фракции «За Грузию», действующие репрессивные нормы непропорционально ограничивают гарантированное Конституцией фундаментальное право на собрания и манифестации, а правоохранительным органам предоставлена чрезмерно широкая и расплывчатая дискреция, что делает любого мирного демонстранта незащищенным с правовой точки зрения.



Инициированный в парламенте законопроект предусматривал обратную передачу административных функций, связанных с проведением собраний, от МВД мэрии.



Согласно предложенной парламенту инициативе, отменялась обязанность предварительного уведомления в случаях, когда собрание проводится в месте, предназначенном для передвижения людей, - на тротуаре, и не приводит к перекрытию проезжей части. Также отменялись полномочия МВД выдавать обязательные указания относительно альтернативного места, времени или маршрута проведения собрания.





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