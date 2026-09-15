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Парламент провалил законодательную инициативу партии Гахария, связанную с собраниями-манифестациями
15.09.2026 19:44
Правящая команда провалила законодательную инициативу фракции «За Грузию», которая предусматривала восстановление существовавших до 2024 года правовых норм, связанных с собраниями- манифестациями.
Оппозиционная фракция представила поправки в этом направлении в закон «О собраниях и манифестациях», Кодекс об административных правонарушениях, а также в уголовное законодательство. Следует отметить, что по результатам голосования, 16 депутатов проголосовали против инициативы оппозиции, а 28 поддержали её. Из-за недостаточного количества голосов законодательный пакет провалился.
Для информации, сама партия Гахария представлена в парламенте 12 депутатами.
По оценке фракции «За Грузию», действующие репрессивные нормы непропорционально ограничивают гарантированное Конституцией фундаментальное право на собрания и манифестации, а правоохранительным органам предоставлена чрезмерно широкая и расплывчатая дискреция, что делает любого мирного демонстранта незащищенным с правовой точки зрения.
Инициированный в парламенте законопроект предусматривал обратную передачу административных функций, связанных с проведением собраний, от МВД мэрии.
Согласно предложенной парламенту инициативе, отменялась обязанность предварительного уведомления в случаях, когда собрание проводится в месте, предназначенном для передвижения людей, - на тротуаре, и не приводит к перекрытию проезжей части. Также отменялись полномочия МВД выдавать обязательные указания относительно альтернативного места, времени или маршрута проведения собрания.
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