Саакашвили: Грузию привязали к России не только туризмом, но и всей экономикой

16.09.2026 20:33





«Полная привязка Грузии к российским туристам — это диверсия «коцев» («Грузинской мечты»), а то, что в этом обвиняют меня — результат осознанного вредительства. Это полная чушь! Моя политика после 2008 года строилась на ограниченном допуске российских туристов под строгим контролем». Об этом в своих соцсетях написал отбывающий тюремное наказание третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам политика, он придавал допуску российских туристов политическую функцию. К тому же, утверждает экс-президент, в 2012 году доля туристов из РФ в общем потоке составляла менее 20%.



«Я придавал этому главным образом политическую функцию: чтобы на фоне оголтелой антигрузинской пропаганды приезжавшие россияне увозили с собой правду об успехе грузинских реформ.



Этой же цели служил наш русскоязычный телеканал «Первый Информационный Кавказский» (ПИК), и хочу сказать, что в этом направлении мы добились больших успехов: российские пропагандисты и власти в лице Медведева были вынуждены оправдываться, почему в России нет такой некоррумпированной полиции, как в Грузии, и такого же быстрого развития.





В то же время мы очень быстрыми темпами развивали туризм со стороны остального мира, прежде всего Европы и Америки. Об этом свидетельствуют цифры: в 2012 году в общем числе туристов доля гостей из России составляла менее 20%».



По словам Саакашвили, добиться такого соотношения удалось «благодаря крайне позитивному имиджу нашей страны и — не буду здесь излишне скромным — лично моему». Экс-президент отметил, что весть о грузинских реформах разнесли по всему миру президент США, госсекретари, европейские лидеры, различные бизнесмены, включая Дональда Трампа, а также сама мировая пресса.



«Мы рекламировали нашу страну на ведущих телеканалах — CNN, BBC и других. Мы заключили соглашение с круизной компанией Royal Caribbean о привлечении в Батуми одного миллиона американских туристов в год лайнерами по маршруту Стамбул — Батуми — Одесса.



Мы создавали уникальный туристический продукт, ориентированный преимущественно на западного потребителя. Важнейшей частью нашей эксклюзивной ниши должен был стать Тетнулди — один из крупнейших в Европе горнолыжных курортов, куда через пробитый в Лечхуми тоннель можно было бы добраться из Кутаисского аэропорта, построенного нами исключительно под европейские направления. На западных туристов были рассчитаны и наши модернистские архитектурные объекты».



В свою очередь «Грузинская мечта», по утверждению Саакашвили, сорвала многие проекты: контракт с Royal Caribbean, строительство курорта Тетнулди, рекламу на западных телеканалах. По словам экс-президента, нынешние власти похоронили реформы и уничтожили позитивный имидж страны, а также «переориентировали Кутаисский аэропорт преимущественно на Россию».



«Нас привязали к России не только в плане туризма, но и всей экономикой. То, о чем говорит так называемый премьер диктатуры — мол, туризм рухнет, если россияне перестанут приезжать. К этому стоит добавить, что полностью рухнут логистика, торговля и энергетика, если в один прекрасный день россияне решат больше не поставлять нам и без того дорогую электроэнергию или прекратят реэкспорт автомобилей через Грузию. При моей экономической политике подобное было бы совершенно невозможно».



Источник: SOVA

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