Бочоришвили: нарративы о Грузии не отражают реальность, смотрите на цифры

16.09.2026 20:41





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в Арабском медиасаммите, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. В ходе панельной дискуссии форума Euronews «Формирование национального нарратива в эпоху открытых медиа» глава МИД акцентировала внимание на показателях экономического роста Грузии и «масштабах партнерств, которые она развивает Грузия».



По словам Бочоришвили, в течение последних нескольких лет против Тбилиси развернуты масштабные дезинформационные кампании, однако «распространяемые нарративы зачастую существенно расходятся с реальностью внутри страны».



«О Грузии нередко звучат противоречивые суждения, но наш призыв прост — взгляните на факты: темпы экономического подъема и глубину партнерских связей, которые выстраивает страна».



Говоря о геополитической роли Грузии, министр обратила внимание на вопросы транспортно-логистической взаимосвязанности и значении «Срединного коридора» — «это не просто транзитный маршрут или физическая инфраструктура, это стратегическое пространство, где сходятся все ключевые процессы».



Министр также добавила, что Грузия занимает ключевое место в широкой архитектуре европейской безопасности, стабильности и устойчивого экономического прогресса, особенно с учетом стратегического потенциала Южного Кавказа и региональной связности. Она затронула и текущие угрозы национальной безопасности, подчеркнув, что военное присутствие России в грузинских регионах остается фундаментальным вызовом для суверенитета и безопасности страны.



Вместе с тем, как отметила глава МИД, меняющаяся геополитическая конъюнктура открывает перед Грузией и новые перспективы — в первую очередь для укрепления мира, сохранения устойчивости, продолжения экономического роста и диверсификации партнерств по всему миру.



Отдельно Бочоришвили остановилась на повестке диалога с ЕС.



«Евросоюз был и остается важнейшим партнером Грузии. Для нас это глубоко эмоциональный вопрос — он неразрывно связан с нашей идентичностью, историческим путем и одновременно определяет наше будущее».



Она добавила, что европейские стремления и ценности органично вплетены в культурно-исторический код грузинского народа, поэтому вектор интеграции с Европой носит естественный характер.



Министр иностранных дел также выделила тему расширения сообщества, подчеркнув, что Южный Кавказ играет критически важную роль для общеевропейской безопасности и процветания.



«Если мы ведем серьезный разговор о расширении и стратегической безопасности континента, необходимо понимать: Южный Кавказ — неотъемлемая часть геополитической карты, напрямую влияющая как на стабильность, так и на экономическое благополучие Европы», — отметила Бочоришвили.



По ее оценке, углубление взаимодействия между Тбилиси и Брюсселем требует непрерывного диалога, взаимного уважения и обмена практическим опытом.



«У нас есть твердое европейское стремление, но пока нет институционального опыта нахождения внутри европейской семьи. Европа стремится к расширению, но у нее также нет достаточного опыта взаимодействия непосредственно на Южном Кавказе. Соответственно, обеим сторонам предстоит учиться и слышать друг друга, что достижимо лишь через плотный диалог и слаженную совместную работу».



Мака Бочоришвили также добавила, что Тбилиси параллельно наращивает связи с партнерами в других регионах мира, последовательно укрепляя международные позиции страны.



Касаясь макроэкономической ситуации и внешней торговли, министр привела ключевые статистические данные.



«Грузия демонстрирует один из наиболее высоких темпов экономического роста в масштабах региона и всей Европы — порядка 8%, и это более чем убедительный результат. Именно объективные показатели служат лучшим ответом на любые искаженные нарративы о нашей стране», — подытожила Бочоришвили.





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