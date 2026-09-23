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Более 50 государств-членов ООН, включая Грузию и ЕС, присоединились к совместному заявлению в поддержку Украины
23.09.2026 22:33
»Более 50 стран — членов ООН, в том числе Грузия, а также Евросоюз присоединились к совместному заявлению в поддержку Украины, в котором Россию призывают прекратить огонь в Украине. Документ 23 сентября, перед началом заседания Совета Безопасности ООН, распространило Министерство иностранных дел Украины.
Подписавшие заявление выразили солидарность с Украиной и глубокую обеспокоенность эскалацией действий России против мирного населения и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины.
В заявлении также отмечается, что с марта 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня.
«Призываем Россию, наконец, сделать то же самое — это необходимый шаг на пути к конструктивной дипломатии и переговорам, ведущим к миру», — говорится в заявлении.
Кроме того, подписавшие заявление призвали Россию немедленно обеспечить возвращение в Украину всех произвольно задержанных, насильственно перемещенных или депортированных украинских гражданских лиц, особенно детей. Также — возвращение всех военнопленных.
«Украина стремится к миру. Мы стремимся к миру. Россия должна прекратить агрессию, согласиться на прекращение огня и конструктивно участвовать в переговорах по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с международным правом», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Заявление поддержали 50 стран и Европейский союз. Среди подписавших его стран нет Соединенных Штатов.
Заявление поддержали следующие страны: Украина, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, Молдова, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.
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