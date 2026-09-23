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Грузия выдала Украине разыскиваемого по делу о незаконном вывозе военнообязанных
23.09.2026 22:37
Грузия выдала Украине разыскиваемого по делу о незаконном вывозе военнообязанных. Об экстрадиции со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины сообщает Радио Свобода. Мужчину передали украинской стороне 21 сентября.
Он подозревается в участии в преступной группе и организации незаконного пересечения государственной границы военнообязанными.
По данным украинского следствия, схема действовала с ноября 2022 года по август 2023-го. За это время за пределы Украины незаконно вывезли около 40 мужчин, с каждого из которых брали от $1,4 тыс. до $5 тыс.
После раскрытия схемы подозреваемый покинул Украину и был объявлен в международный розыск.
По данным Генпрокуратуры Украины, это уже десятая экстрадиция в 2026 году разыскиваемых по делам о незаконном вывозе военнообязанных из страны. Ранее таких подозреваемых Украине передавали Польша, Германия, Чехия, Румыния и Молдова.
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