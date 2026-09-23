Еврокомиссия хочет завершить процесс вступления Албании в ЕС к концу 2027 года -СМИ

23.09.2026 22:54





Европейская комиссия намерена официально поддержать срок вступления Албании в ЕС в 2027 году в новой "дорожной карте", которая также будет содержать перечень ключевых задач, которые должно выполнить это балканское государство, чтобы завершить процесс вступления к концу следующего года. Об этом заявили неназванные чиновники ЕС в комментарии Euronews.



По словам источников, Европейская комиссия работает над тем, чтобы завершить процесс вступления Албании к декабрю 2027 года – сроки, которые продвигала Тирана и которые будут закреплены в "дорожных картах" расширения ЕС.



Страна определила конец следующего года в качестве срока завершения переговоров о вступлении – график, который премьер-министр Эди Рама и другие высокопоставленные чиновники неоднократно называли согласованным планом с Европейской комиссией.



Хотя должностные лица ЕК поддержали эту цель, Еврокомиссия обычно не устанавливает конечных сроков для вступления, поскольку расширение блока считается процессом, основанным на заслугах.





"Как вы знаете, расширение не работает по датам. Но чем ближе страна приближается к завершению технической части процесса вступления, тем больше мы можем об этом говорить или тем эффективнее можем использовать эти годы", – заявила в июле комиссар по вопросам расширения Марта Кос.



Ситуация изменилась после того, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о серии "дорожных карт" для стран-кандидатов в своем ежегодном обращении "О состоянии Союза".



"В ближайшее время мы предложим дорожные карты для тех стран-кандидатов, которые достигли наибольшего прогресса", – отметила фон дер Ляйен, назвав Украину, Молдову и страны Западных Балкан странами, будущее которых – в ЕС.



Ожидается, что "дорожные карты" определят ориентировочный график, чтобы дать странам-кандидатам более четкое представление о направлении движения.



Они будут включены в пакет Комиссии по вопросам расширения – ежегодную оценку хода процесса вступления стран-кандидатов, которая ожидается в конце октября.



В случае с Албанией в "дорожные карты" планируется включить перечень ключевых задач – реформ и мер – необходимых для устранения существующих расхождений по критериям. Такой подход уже применялся в отношении Черногории – страны, которая считается лидером в евроинтеграции.



"По сути, Комиссия увидела, что этот подход хорошо сработал в случае с Черногорией, и хочет его повторить", – сообщил Euronews чиновник ЕС.



Напомним, в ноябре Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз.



В Албании ранее подчеркнули, что готовы пойти "на всё", чтобы стать членом ЕС, даже если ценой вступления станет временное отсутствие её права национального вето в течение испытательного срока.





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