Саакашвили: Иванишвили не состоялся ни в чем, в том числе и как диктатор

28.09.2026 14:28





Иванишвили, как Джаба [Джаба Иоселиани], снова подсадил молодёжь на наркотики, трудоустроил в грабительские «колл-центры» и поручил полиции и службе безопасности контролировать всё это, — заявил на судебном процессе третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, «если в 90-е годы нас силой оружия выгнали из Абхазии, то теперь нас выгоняют из нашей страны на российские и арабские деньги, на деньги Иванишвили, Пхакадзе, Гилаури, Чхартишвили».



«Вчера был день падения Сухуми — величайшей трагедии в новейшей истории Грузии. Мы постоянно вспоминаем те трагические события, и наш враг также постоянно напоминает нам о них и тем самым говорит: даже не смейте бороться, потому что всё равно проиграете, всё равно вас унизят.



Я пришёл сюда, чтобы сказать вам: в нашем генетическом коде нет «раболепия». Соответственно, мы не «рабы» и не сможете сделать нас «рабами». Более того, грузинский народ рождён для свободы, демократии, победы, успеха!



Поэтому и сейчас у нас просто нет иного выхода, кроме победы!



Возвращаясь к Сухуми и Абхазии: произошедшее там было кульминацией того, что принесли нам 90-е годы, а именно — переворот, отсутствие государства, преступность, предательство, раздробленность, международную изоляцию.



Многие сравнивают войну в Абхазии с грузино-российской войной 2008 года. Единственным общим было невиданное мужество нашего народа. Во всём остальном 2008 год был полной противоположностью. В отличие от 90-х, на этот раз у нас была настоящая армия. России пришлось снять маску, мобилизовать все свои вооружённые силы и осуществить открытую агрессию, чем она нанесла огромный ущерб собственной репутации. Она вошла, конечно, чтобы завоевать всю Грузию, убить меня, остановить грузинские реформы, положить конец истории грузинского успеха, настоящим надеждам и мечтам народа, радикально изменить курс Грузии. Об этом Лавров прямо сказал в разговоре с Кондолизой Райс 8 августа 2008 года: «Наша цель — полное уничтожение Грузии».



Тогда Грузию не смогли ни уничтожить, ни унизить, им не удалось осуществить ни одну из своих целей. Грузинское государство и его власть выжили, и именно после войны мы встали на путь европейского развития. Именно после войны 2008 года, через пару лет, мы стали реформатором №1 в мире.



Я говорю всё это потому, что наша борьба в первую очередь является борьбой за правду — в том числе за историческую правду — для победы над ложью. Правда заключается в том, что в 2008 году Россия потерпела катастрофическое поражение.



А как ещё назвать ситуацию, когда страна, в триллионы раз больше, нападает на маленького соседа, не может ничего сделать с его государственностью, независимостью, свободой, политическим курсом и не достигает ни одной из своих целей, а в итоге получает шиш. 2008 год — именно блестящий пример того, что нас не удалось и невозможно было унизить. Россия тогда потерпела поражение потому, что наши государственные институты были сильными, народ — единым, а у нас было много сильных друзей, поскольку Грузия была маяком свободы и демократии для всего мира.



Именно этого не может переварить Путин, именно поэтому Медведев и Лавров постоянно мне об этом напоминают. Именно поэтому я совершенно невиновно уже шестой год нахожусь в тюрьме и в этом постоянном цирке, исполнителями которого вас сделали. А «коцы» — специально выведенная в российском колониальном инкубаторе порода «рабов», лжецов и предателей — постоянно раскручивают тему 2008 года, чтобы прикрыть ту трагедию, которая реально происходит с нами сейчас, а именно попытку вновь погрузить Грузию в болото, хаос и бесперспективность 90-х годов.



90-е годы были временем, когда в Грузии царила преступность, значительную часть молодёжи Джаба Иоселиани подсадил на криминал и наркотики, людей грабили как банды, так и правоохранительные органы.



Революция роз поставила всему этому жирную точку. Организованная преступность была сведена к нулю, уличная преступность нейтрализована, в Грузии появилась новая правоохранительная система, которая защищала людей и была свободна от коррупции.



Иванишвили, как Джаба, снова подсадил молодёжь на наркотики, трудоустроил в грабительские «колл-центры» и поручил полиции и службе безопасности контролировать всё это, а также передавать ему доли, и когда Лилуашвили присвоил эту долю себе, он был наказан. Совсем не случайно, что бывший министр внутренних дел времён Шеварднадзе Каха Таргамадзе, который сформировал главный криминальный синдикат 90-х, недавно породнился с семьёй Иванишвили.



В 90-е годы люди массово уезжали из Грузии. Во время моего президентства возвращалось больше людей, чем уезжало, потому что появилась надежда. Иванишвили убил эту надежду и открыто призвал грузин покидать страну. Он также строит арабские города, куда грузины не смогут даже сунуть нос, а обслуживающий персонал будет привезён даже из Индии и Бангладеш.



Хочу напомнить тем, кто не помнит: в своё время Тбилиси на протяжении нескольких веков был арабским городом, и Давиду Строителю потребовалось 30 лет, чтобы освободить его и вернуть грузинам.



Более того, два наших города — Тбилиси и Батуми — становятся полностью недоступными для грузин, которым новые небоскрёбы закрывают вид на старые здания, а стоимость квартир в них составляет 20 миллионов долларов.



В этих городах продукты после моего президентства подорожали ровно в три раза, трудящиеся грузины больше не могут содержать себя своим трудом и вынуждены либо переезжать в село, либо, что более реалистично, бежать за границу, а их место занимают по природе своей хищные русские со своим бизнесом и образом жизни, которые убеждены, что всё, что им понравится, должно принадлежать им, и не терпят никого, кто отличается от них.



Этот термин называется джентрификацией — очищением городов от коренного населения. Если в 90-е годы нас силой оружия выгнали из Абхазии, то теперь нас выгоняют из нашей страны на российские и арабские деньги, на деньги Иванишвили, Пхакадзе, Гилаури, Чхартишвили.



Какое право Иванишвили имеет выгонять нас из страны? Какое право имеют русские и арабы выгонять нас, когда у грузин нет никакой другой страны, кроме Грузии!



Неужели мы вырвали Аджарию из рук пророссийского сепаратиста-феодала 90-х Аслана Абашидзе и русской армии и отрядов, неужели так быстро развивали её, чтобы Иванишвили продал её арабам и русским?



Зачем после Революции роз мы открыли дорогу стольким талантливым молодым людям, чтобы страной снова верховодила такая грязь, как Гарибашвили и Мдинарадзе?



При мне я полностью искоренил наркотики: одна таблетка субутекса стоила 3 тысячи долларов и её невозможно было достать.



Иванишвили разбросал под каждым деревом всевозможные смертоносные наркотики, причём практически бесплатно», — заявил Михаил Саакашвили.



По его словам, при нём система процветала, была очищена от коррупции, и страна начала двигаться в сторону Европы.



«Иванишвили закрыл проект Американского технологического университета, закрыл Илиауни и вернул взяточничество в школы и хаос в высшее образование.



Иванишвили ни в чём не состоялся, в том числе не состоялся как диктатор, поскольку настоящая диктатура подразумевает строгий, иногда жестокий порядок и исключает хаос. Чорвильский ежедневно генерирует хаос, а под диктатурой понимает заключение в тюрьму людей — всё большего числа людей — и практически больше ничего не контролирует. Я должен прямо сказать, что мы превратимся в несостоявшееся государство, во главе которого оказался несостоявшийся диктатор.



Всё это основано на понятии, которое русские нам навязали: что грузины рождены для преступности, коррупции, обслуживания и развлечения русских, а свобода и государственность для них являются недопустимой роскошью, потому что грузины — одноклеточные «рабы».



Я же говорю вам: мы не «рабы»! Мы должны громко сказать: «Нас не унизят, мы не станем рабами, мы не рабы!» Мы — народ Давида Строителя, Тамары, Георгия Блистательного, Ираклия, Ильи Чавчавадзе, грузинской социал-демократии, Звиада Гамсахурдия и национального движения, Революции роз и недавних многочисленных протестов. Мы — народ восстаний Картли-Кахетии XVII века и Гурии XIX–XX веков, рабочего движения Тбилиси и Батуми столетней давности, восстания 1924 года, 14 апреля 1978 года и 9 апреля.



Поэтому мы не были и не можем быть «рабами», и чьими же — «рабами» ослабевшей империи и её комического «ставленника», Бории Иванишвили?! Как бы не так!



Я, Михаил Саакашвили, говорил вам, что мы завершим реставрацию бедствий 90-х годов, безопасность вернётся, а наркотики и преступность исчезнут из наших дворов, с улиц и из школ.



Коррупция будет навсегда искоренена из нашей жизни и менталитета. Это я говорю как лидер, чьё так называемое «скрытое» имущество искали по всему миру и не нашли ни одной украденной копейки — как найти то, чего не существует?! Это я говорю от имени той большой группы идеалистов, которая никогда не продавалась.



В Грузии больше не будут строиться квартиры стоимостью 20 миллионов, но каждая грузинская семья будет иметь достойное жильё и работу. В Грузию приедет много иностранцев, но они будут приезжать как туристы, как гости — гость от Бога — а не как хозяева этой земли.



100% сегодняшних клиник построены мной, и эти клиники будут полностью бесплатно обслуживать людей. В карманах жадных владельцев этих клиник больше не будет оседать весь доход, вместо этого он будет распределяться между врачами, медсёстрами и санитарами.



Нашим крестьянам больше не придётся стоять с протянутой рукой, они будут оснащены современными технологиями, которые принесут им высокий доход.



Самое главное: страх перед властью никогда больше не должен определять наши поступки и мотивацию — соблюдение закона и человечности должно, а страх перед властью — нет!



Моя главная слабость, как и главная сила, — любовь к Родине. Именно эта любовь позволила мне переплыть море ровно 5 лет назад в совершенно безнадёжной ситуации, когда народ ещё не был полностью готов.



Но сейчас ситуация иная. Сейчас я хочу на 100% подтвердить вам, что Грузия на 100% готова к переменам как никогда. В нашем генетическом коде нет раболепия, напротив, это любовь к свободе, неприятие рабства.



Я никого не призываю к свержению режима. Я просто говорю вам: сколько бы людей вы ни посадили, призывающих к свержению, это ничего не изменит. Я говорю вам это как неизбежный факт — Чорвильская уличная диктатура обязательно падёт, и это произойдёт очень скоро.



Несостоявшегося диктатора защищает шайка прихвостней, шакалов и гиен. Между тем наше название, под которым нас знает мир, происходит от персидского «горг» (волк) — Георгия, Горгасали», — заявил Михаил Саакашвили.





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