ЕНД намерено собраться у «кувшинов» на Рике 1 октября несмотря на запрет МВД

29.09.2026 12:31





По информации председателя руководящего совета «Национального движения» Ираклия Павленишвили, от Министерства внутренних дел они получили отказ в проведении запланированной на 1 октября акции в парке Рике, однако, несмотря на это, всё равно соберутся у «кувшинов» на Рике 1 октября в 17:00.



Об этом он заявил на состоявшемся сегодня брифинге.



«Вчера мы получили от МВД информацию, что, оказывается, 1 октября, спустя пять лет со дня пленения Михаила Саакашвили, нельзя проводить акцию с требованием свободы Михаилу Саакашвили. Оказывается, граждане Грузии не могут проводить акции в парке Рике, если на то не будет воли МВД и мэрии. Это указание, разумеется, абсолютно незаконно. Невозможно ограничивать право людей на передвижение в общественных пространствах, будь то парки или скверы, из-за того, что Иванишвили до сих пор больше всего боится Михаила Саакашвили; потому что режим Иванишвили по сей день больше всего боится «Национального движения». Они прекрасно знают, что 9-летний период созидания непременно продолжится в этой стране, а 14 лет разрушения прекратятся. Они хорошо знают, какую роль сыграет Михаил Саакашвили вместе с «Национальным движением» и грузинским народом в деле демонтажа этого режима.



Ещё раз призываю всех - какие бы технические препятствия нам ни создавали, мы обязательно придём к кувшинам на Рике, которые стали символом разорения и разграбления Грузии. Мы обязательно придём к кувшинам на Рике, обязательно соберёмся 1 октября в 17:00», - заявил Ираклий Павленишвили.





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