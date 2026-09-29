Министр финансов Грузии встретился со своим катарским коллегой

29.09.2026 12:32





Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили встретился с министром финансов Катара Али бин Ахмедом аль-Кувари.



Стороны обсудили вопросы финансового, торгового и другого сотрудничества между двумя странами.



Был отмечен прогресс, достигнутый Грузией в направлении фискальных реформ, а также роль фискальной дисциплины в содействии экономическому росту. Кроме того, речь шла о стратегическом значении связанности и роли укрепления транспортно-логистических возможностей Грузии в этом направлении.



Лаша Хуцишвили ознакомил коллегу с текущими тенденциями высоких темпов экономического роста и прогрессом, достигнутым в обеспечении макроэкономической и фискальной стабильности.



В завершение министры выразили готовность продолжать и углублять сотрудничество.



На встрече присутствовала заместитель министра финансов Екатерина Гунцадзе.





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