Нино Долидзе: Очевидно, что наши партнеры ожидают от Грузии изменений

29.09.2026 14:17





Члены гражданского общества Грузии проводят встречи с представителями Совета Европы в Страсбурге.



Как заявила бывший руководитель неправительственной организации «Справедливые выборы» и специалист по избирательным вопросам Нино Долидзе, они провели встречу с генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе, это показало, что в Совете Европы хорошо знают о ситуации в Грузии.



«Представители гражданского общества, мы продолжаем защищать права человека. Мы находимся в Страсбурге и проводим встречи с различными представителями Совета Европы. У нас состоялась встреча с генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе, и как эта встреча, так и другие подтверждают, что здесь, конечно же, очень хорошо знают о ситуации, сложившейся в Грузии. Также хорошо знают, что у нас нет никакого прогресса, несмотря на то, что в связи с Грузией была принята не одна резолюция и существует ряд требований и условий для улучшения ситуации в стране. Соответственно, с одной стороны, мы, конечно же, продолжаем адвокатирование, однако очевидно, что наши партнёры ожидают от Грузии изменений. Они стоят рядом с грузинским народом и будут до конца, чтобы защищать демократию, права человека и верховенство закона в Грузии», - заявила Нино Долидзе.



После встречи с представителями грузинского гражданского сектора генеральный секретарь Совета Европы также опубликовал заявление в социальной сети, в котором отметил, что встреча была очень значимой и выявила вопросы, где Совет Европы может усилить своё влияние.





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