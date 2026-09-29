Каладзе: Обновление Тбилисского метрополитена 111 новыми вагонами является историческим событием в жизни города

29.09.2026 14:32





Обновление Тбилисского метрополитена 111 новыми вагонами действительно является историческим событием в жизни нашего города, поскольку в последний раз новые вагоны поступили в Тбилисский метрополитен 34 года назад, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в Китае, посещая компанию по производству вагонов метро (CRRC), где состоялась церемония презентации нового поезда, изготовленного специально для Тбилисского метрополитена.



Как отмечалось на мероприятии, специально для столицы Грузии были созданы новые вагоны поездов, которые должны стать неотъемлемой частью тбилисского метро и символом дружбы Грузии и Китая.



Была выражена надежда, что слоган мероприятия - «Успешное развитие Тбилисского метро» является реальной перспективой.



Выступая, мэр Тбилиси Каха Каладзе говорил о значении метро для столицы и отметил, что сегодняшний день дает метрополитену новую жизнь.



«Я рад, что сегодня нахожусь в одной из крупнейших в мире компаний - производителей вагонов метро (CRRC) в связи с очень важной для нашей столицы новостью и вместе с вами отмечаю этот радостный факт. Обновление Тбилисского метрополитена 111 новыми вагонами - действительно историческое событие в жизни нашего города, поскольку в последний раз новые вагоны поступали тбилисскому метро 34 года назад.



У Тбилисского метрополитена долгая история. В свое время его создание стало самым важным шагом к транспортному развитию города. Сегодня мы продолжаем эту историю и даем новую жизнь метрополитену, который должен отвечать потребностям современного Тбилиси.



Метро для Тбилиси - не только средство передвижения. Это часть повседневной жизни города. Это транспорт, которым ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Поэтому обновление метро означает не только обновление транспорта, это шаг к созданию еще более комфортной, безопасной и современной среды», - заявил Каха Каладзе.



По его словам, проект обновления вагонов метро не удалось бы реализовать без большой поддержки властей Грузии и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). При этом, как отметил мэр, важным было сотрудничество ООО «Джи-ти групп» с одной из крупнейших компаний - производителей вагонов метро, китайской компанией железнодорожного подвижного состава.



По информации мэра, на данном этапе уже завершено производство первого полностью современного состава из 4 вагонов, который в конце года будет в Тбилиси. Кроме того, как заявил Каха Каладзе, в общей сложности Тбилисский метрополитен получит 25 поездов – из них 14 поездов будут состоять из 4 вагонов, а 11 - из 5 вагонов.



«Сейчас за моей спиной находится новый вагон, предназначенный для Тбилисского метрополитена, который одновременно является новым шагом в будущее Тбилиси. Поздравляю с успешной реализацией проекта!», - заявил Каха Каладзе.



В свою очередь, вице-президент группы CRRC Ли Динг Нань отметил, что проект будет иметь большое значение для углубления экономических и торговых отношений между Китаем и Грузией, укрепления исторической дружбы и связи Азии и Европы.





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